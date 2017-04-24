СК о падении ученика из окна школы в Чувашии: криминальной составляющей нет

Чебоксары, , 17:54 — REGNUM СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по факту публикации в СМИ сообщения, что 24 апреля 2017 года около 13 часов из окна второго этажа одной из школ по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах упал 17-летний учащийся. Школьник госпитализирован. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР Олег Дмитриев, в настоящее время опрошен ряд непосредственных очевидцев происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Исходя из имеющихся объективных данных, какой-либо криминальной составляющей в произошедшем не усматривается», — подчеркнул Дмитриев.

В ходе проверки будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.