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Тела 16 мигрантов обнаружены в Эгейском море

Происшествия

Лодка с мигрантами направлялась с турецкого побережья на греческий остров Лесбос

Афины , 24 апреля 2017, 17:51 — REGNUM  В восточной части Эгейского моря затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 16 человек, включая двух детей, погибли, заявили представители береговой охраны Греции, 24 апреля сообщает Associated Press.

По словам береговой охраны Греции, тела девяти человек, включая «шесть женщин, двух мужчин и одного ребенка» были извлечены из греческих территориальных вод вблизи острова Лесбос. Позднее турецкие власти сообщили об обнаружении еще шести человек и одного ребенка в турецких территориальных водах.

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Одна из спасенных женщин была беременна. Она сообщила греческим властям, что приблизительно 25 человек отправились вечером 23 апреля с турецкого побережья в направлении греческого острова Лесбос.

Поисково-спасательная операция продолжается. Тела погибших мигрантов были обнаружены греческим военно-морским судном утром 24 апреля.

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Напомним, сотни тысяч мигрантов прибыли в Грецию с побережья Турции в надежде добраться до стран Европейского союза с высоким уровнем социально-экономического развития.

В 2016 году между Европейским союзом и Турцией было заключено соглашение, согласно которому мигранты, прибывающие на греческие острова, будут депортированы в Турцию.

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