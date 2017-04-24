В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели

Москва, , 17:25 — REGNUM Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взятки в крупном размере и находящийся в СИЗО, угрожал двум свидетелям. Об этом заявила следователь СК РФ в Мосгорсуде.

«В деле есть заявление двух лиц, которым он угрожал», — цитирует представителя СК РИА Новости. При этом фамилии свидетелей и суть угроз не уточняется.

В то же время адвокат Соловьева поясняет, что речь идет о справке ФСБ, в которой лишь предполагается, что обвиняемый может угрожать свидетелям. «В справке написано, что он может угрожать, а не угрожал», — подчеркивает адвокат.

Обжалование меры пресечения в отношении Соловьева Мосгорсуд рассмотрит 26 апреля, сообщает Business FM. При этом следователь Надежда Санарова просила отклонить жалобу защиты.

«В решении суда приведены конкретные, реальные и фактические обстоятельства, на основании которых обвиняемому была избрана обоснованная мера пресечения», — сказал она.

Адвокаты Соловьева Сергей Ларионов и Ирина Пикалева вместе с апелляционной жалобой направили в суд пакет документов, подтверждающих заслуги Соловьева: заслуженный строитель России, имеет ряд благодарностей, в частности, от Следственного комитета РФ и УФСИН, грамот, медалей и орденов за заслуги в разных областях.

Кроме того, экс-глава Удмуртии является ветераном труда. Защита также представила медицинские документы о состоянии здоровья обвиняемого с указанием следующих заболеваний: злокачественная опухоль почки, гипертония третей стадии, сахарный диабет четвертой степени, повышенное артериальное давление и хроническая сердечная недостаточность. Адвокаты настаивают, что Соловьева можно отправить под домашний арест в московскую квартиру его дочери Евгении Сирик.

Сам Соловьев на условия содержания не жаловался, отмечая, что кормят в СИЗО «неплохо», а только на состояние здоровья.

«Толком не спишь. Каждый вечер давление 160 на 180. Боюсь, помру тут», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

По версии следствия, за мзду Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В этот же день президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Также 4 апреля Басманный суд арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца — до 4 июня.

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