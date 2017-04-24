Ростов-на-Дону: По подозрению в секс-насилии над подростком задержан отчим

Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM

38-летний ростовчанин задержан правоохранителями по подозрению в секс-насилии над 15-летней девочкой. Мужчина в качестве жертвы выбрал дочь своей сожительницы, а преступление было совершено по месту жительства. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 24 апреля.

Как полагают следователи, инцидент произошел 5 апреля. Мужчина применил физическую силу, связал руки девочки скотчем, а затем совершил иные действия сексуального характера. Ростовчанин, вероятнее всего, будет арестован. В отношении горожанина заведено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»).

Все обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели, судмедэксперты.

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В Ростовской области отчим-насильник осуждён на 15 лет

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в прошлом году в Ростове-на-Дону был разработан метод выявления педофилии. Ростовский ученый трудился над ним пять лет. По его мнению, сексуальные нарушения и извращения теперь можно выявить по самому обычному анализу мочи. В частности, по уровню адреналина.

«Метод уже опробован. С помощью него на наличие сексуальных расстройств проверили около 100 человек, у большинства из них сексуальные расстройства подтвердились. Метод планируется применять при проведении следственных действий. Иными словами это упрощенная судебно-психиатрическая экспертиза», — отметил заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Виктор Солдаткин.

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