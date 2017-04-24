В России зафиксировано 65 случаев бешенства

Москва, , 16:59 — REGNUM Исходя из проведенного подведомственной Россельхознадзору Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией анализа данных, поступивших из информационной системы «Сирано»,

В России с 1 по 15 апреля 2017 года зафиксировано 65 случаев бешенства, сообщили в Россельхознадзоре.

Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Ярославской, Кировской, Липецкой и Новосибирской областях. В большинстве своем бешенство отмечается у лис — 34 случая, собак — 12 случаев, кошек — семь случаев.

Читайте также: В Подмосковье зафиксировано 46 случаев бешенства

Как сообщало ИА REGNUM, в России ежегодно за антирабической помощью (прививкой против бешенства) обращаются около 400 тысяч человек, из них около 250 тысяч человек нуждаются в проведении специфического лечения, так как бешенство — смертельное заболевание.

Напомним, бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.