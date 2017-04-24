В Дагестане школьник взорвал гранату во время урока
По предварительным данным, погиб один ребёнок, пострадали — 10
Махачкала, 24 апреля 2017, 16:43 — REGNUM Граната взорвалась в классе во время урока в средней школе селе Агвали Цумадинского района. По предварительным данным, один ребенок погиб на месте, десять доставлены в больницу, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.«Граната взорвалась в руках у 12-летнего школьника в компьютерном классе сельской школы. Школьник погиб на месте. Еще 10 человек доставлены в больницу. Каким образом граната оказалась в классе, пока неизвестно. Информация уточняется», — сообщил источник.
Двое детей находятся в тяжелом состоянии, сейчас из здания школы всех эвакуировали. В момент взрыва в классе находились 11 человек, передает издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
По информации Минздрава Дагестана, информация о количестве пострадавших постоянно обновляется. На место происшествия из Махачкалы вылетел вертолет МЧС с врачами.
Село Агвали — районный центр Цумадинского района, находится в высокогорном Дагестане, в юго-западной ее части.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.