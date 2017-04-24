В Дагестане школьник взорвал гранату во время урока

Махачкала, , 16:43 — REGNUM Граната взорвалась в классе во время урока в средней школе селе Агвали Цумадинского района. По предварительным данным, один ребенок погиб на месте, десять доставлены в больницу, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

«Граната взорвалась в руках у 12-летнего школьника в компьютерном классе сельской школы. Школьник погиб на месте. Еще 10 человек доставлены в больницу. Каким образом граната оказалась в классе, пока неизвестно. Информация уточняется», — сообщил источник.

Двое детей находятся в тяжелом состоянии, сейчас из здания школы всех эвакуировали. В момент взрыва в классе находились 11 человек, передает издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По информации Минздрава Дагестана, информация о количестве пострадавших постоянно обновляется. На место происшествия из Махачкалы вылетел вертолет МЧС с врачами.

Село Агвали — районный центр Цумадинского района, находится в высокогорном Дагестане, в юго-западной ее части.