Полиция задержала школьника, устроившего взрыв в дагестанской школе

Махачкала, , 16:40 — REGNUM Правоохранительные органы задержали ученика 8-го класса школы в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, который принес в компьютерный класс гранату. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Дагестану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в компьютерном классе школы в селе Агвали прогремел взрыв. Установлено, что взорвалась ручная граната, которую один из учеников 8-го класса принес с собой в школу.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один школьник. Ещё 13 учеников получили ранения, при этом трое пострадавших находятся в реанимации.

Полиция оцепила школу, на территорию никого не пропускают. Школьник, который устроил взрыв, находится в полицейском участке.

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