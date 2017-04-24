Шутка на статью: В Салехарде осквернили Вечный огонь

Салехард, , 16:26 — REGNUM В Салехарде проводится доследственная проверка по факту осквернения памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Фотоснимки преступления появились 24 апреля в социальных сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ЯНАО.

На фотографиях изображен молодой мужчина, который забрался на Вечный огонь на Пантеоне 65-летия Победы и пытался прикурить от пламени. Фотографии «курильщика» вызвали волну возмущения среди ямальцев.

УМВД по ЯНАО информирует, что в течение нескольких часов полицейские установили правонарушителей, которыми оказались двое жителей Салехарда 1999 и 1997 годов рождения.

В своих объяснениях они пояснили, что вечером 23 апреля, катаясь на личном автомобиле по городу, они решили прогуляться возле Пантеона 65-летия Победы. Один из них захотел покурить, но не нашел зажигалку. Второй участник правонарушения снял всё происходящее на телефон с целью выгрузки фото в социальные сети «ради шутки».

Использование Вечного огня в качестве зажигалки ранее было зафиксировано в ряде городов России. Застигнутые на месте преступления «курильщики» чаще всего несут административное наказание за мелкое хулиганство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде нередко Вечный огонь у памятника погибшим в Великой Отечественной войне просто гаснет. А в феврале подростки из шалости забросали его снегом. По словам прибывшего по вызову работника газовой службы, Вечный огонь в Салехарде гаснет как минимум раз в месяц.

Отметим, на фронт с Ямала ушёл каждый пятый житель — всего в ЯНАО в 1941 году проживали 49 тыс. человек, на фронт было призвано 8 982. Каждый четвёртый из них — 2281 — не вернулся: 1881 погибли на полях сражений, 172 пропали без вести, 228 в госпиталях умерли от ран.

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