Вспышка птичьего гриппа H5N1 обнаружена в Иране

Тегеран, , 16:58 — REGNUM В Иране зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N1 в северном регионе страны, согласно заявлению Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 24 апреля сообщает Reuters.

Вирус обнаружен на одном из приусадебных участков в городе Махмудабад, расположенном на побережье Каспийского моря.

Читайте также: Птичий грипп добрался до граничащей с РФ китайской провинции Гирин

Птичий грипп убил 10 домашних птиц, всего частное подворье насчитывало 230 уток. В рамках профилактических мероприятий все птицы были отбракованы.

Читайте также: В китайской провинции Ляонин выявлен четвертый случай заражения H7N9

Напомним, в 2016 году в результате вспышек птичьего гриппа H1N8 и H1N5 на севере Ирана были отбракованы сотни тысяч домашних птиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубань отгораживается от птичьего гриппа