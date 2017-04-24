Вспышка птичьего гриппа H5N1 обнаружена в Иране
Вирус в городе Махмудабад
Тегеран, 24 апреля 2017, 16:58 — REGNUM В Иране зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N1 в северном регионе страны, согласно заявлению Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 24 апреля сообщает Reuters.
Вирус обнаружен на одном из приусадебных участков в городе Махмудабад, расположенном на побережье Каспийского моря.
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Птичий грипп убил 10 домашних птиц, всего частное подворье насчитывало 230 уток. В рамках профилактических мероприятий все птицы были отбракованы.
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Напомним, в 2016 году в результате вспышек птичьего гриппа H1N8 и H1N5 на севере Ирана были отбракованы сотни тысяч домашних птиц.
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