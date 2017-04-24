В Калининграде задержан чиновник, возглавлявший отдел лицензирования

Калининград, , 16:17 — REGNUM В Калининграде по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан начальник отдела лицензирования департамента промышленной политики Минпроторга Калининградской области Дмитрий Новиков.

Как сообщили сегодня, 24 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, «подозреваемый способствовал получению коммерческой организацией лицензии на право продажи алкогольной продукции».

По версии следствия, чиновник получил 250 тысяч рублей от человека, выступавшего в интересах одной из фирм, торгующей алкоголем.

Операция по задержанию Новикова была проведена совместно с оперативниками регионального УФСБ. Чиновник по решению суда водворен в СИЗО.

По данным портала «Руград», до работы в правительстве Калининградской области Дмитрий Новиков трудился в управлении экономической безопасности УМВД России по Калининградской области.