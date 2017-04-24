В Калининграде задержан чиновник, возглавлявший отдел лицензирования
Начальнику отдела инкриминируют получение взятки в размере 250 тыс. рублей
Калининград, 24 апреля 2017, 16:17 — REGNUM В Калининграде по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан начальник отдела лицензирования департамента промышленной политики Минпроторга Калининградской области Дмитрий Новиков.
Как сообщили сегодня, 24 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, «подозреваемый способствовал получению коммерческой организацией лицензии на право продажи алкогольной продукции».
По версии следствия, чиновник получил 250 тысяч рублей от человека, выступавшего в интересах одной из фирм, торгующей алкоголем.
Операция по задержанию Новикова была проведена совместно с оперативниками регионального УФСБ. Чиновник по решению суда водворен в СИЗО.
По данным портала «Руград», до работы в правительстве Калининградской области Дмитрий Новиков трудился в управлении экономической безопасности УМВД России по Калининградской области.
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