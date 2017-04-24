Тверская область: в школьном питании найдена кишечная палочка

Торжок, Тверская область, , 16:15 — REGNUM Бактерии группы кишечной палочки и стафилококк обнаружили специалисты в пробах питания для учащихся двух школ и воспитанников одного из детских садов в Торжке Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 24 апреля

Нарушения были выявлены сотрудниками Роспотребнадзора и прокуратуры. Специалисты отобрали пробы питания, которое готовилось для учеников и воспитанников двух школ и детского сада.

При исследовании проб в пище были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк.

Результаты проверки были переданы в СКР, сотрудники которого начали доследственные проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни»).

Следователи уже опросили сотрудников, ответственных за приготовление пищи для детей, руководство школ и детсада. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

В начале апреля в одной из школ Белгорода было зарегистрировано массовое заболевание детей — выяснилось, что вероятной причиной вспышки могла стать норовирусная инфекция. Вместе с тем, при проверке пищеблока, Роспотребнадзор выявил массу нарушений: в 34% смывов, отобранных на пищеблоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в 10% смывов выделена условно-патогенная микрофлора.