Взрыв прогремел в одной из школ Дагестана
Есть погибшие и раненые
Махачкала, 24 апреля 2017, 16:11 — REGNUM Взрыв прогремел в одной из школ Дагестана. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Дагестану.
Сообщается, что взрыв прогремел в компьютерном классе школы Цумадинского района дагестана. В результате взрыва погиб один ученик восьмого класса. Ещё 11 школьников получили ранения.
Трое раненных находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в компьютерном классе взорвалась граната.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читайте развитие сюжета: Полиция задержала школьника, устроившего взрыв в дагестанской школе
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