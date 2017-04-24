Махачкала, , 16:11 — REGNUM Взрыв прогремел в одной из школ Дагестана. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Дагестану.

Сообщается, что взрыв прогремел в компьютерном классе школы Цумадинского района дагестана. В результате взрыва погиб один ученик восьмого класса. Ещё 11 школьников получили ранения.

Трое раненных находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в компьютерном классе взорвалась граната.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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