В Курске военные-контрактники отправятся в колонию за убийство сирийца

Курск, , 16:01 — REGNUM В Курске завершился суд по делу о нападении на группу граждан Сирии и убийстве одного из них, сообщает портал «Друг для друга Online» со ссылкой на руководителя 56-го военного следственного отдела по Курской и Белгородской областям Василия Колчева.

В сентябре 2015 года рядом с Московской площадью Курска группа нетрезвых молодых людей напали на трех граждан Сирии. Первоначально следователи не исключали, что конфликт вспыхнул на национальной почве. Двое потерпевших смогли убежать, третьего повалили на землю и избили. Позже от полученных травм он умер в больнице.

Следствие установило, что к произошедшему могут быть причастны рядовые, служившие по контракту в пригородном поселке имени Маршала Жукова. Зачинщик драки скрылся от следствия и сбежал в Московскую область.

По данным следственного отдела, троих преступников приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет. При этом только один их признал вину и помог родственникам убитого.