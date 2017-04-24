В Нижнем Новгороде на берегу Волги найдено тело ребенка в сумке

Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM В Нижнем Новгороде 21 апреля 2017 года в прибрежной зоне реки Ока местные жители обнаружили тело новорожденной девочки.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, тело находилось в сумке и было завернуто в постельные принадлежности. На теле погибшей девочки видимых телесных повреждений следователи не обнаружили.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК РФ. Возбуждено уголовное дело. С целью установления причин и времени наступления смерти новорожденной назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.