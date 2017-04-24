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Следствие ЛНР обнаружило следы диверсантов на месте взрыва машины ОБСЕ

Происшествия

Как считает следствие, диверсионная украинская группа состояла из трех человек

Миссия ОБСЕ на Украине
Иллюстрация: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Миссия ОБСЕ на Украине

Луганск, 24 апреля 2017, 15:00 — REGNUM  Следственный отдел ЛНР выяснил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ, заявил начальник следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР Александр Александров, передает Луганский информационный центр.

По его словам, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий возле места происшествия была обнаружена «лежка», место засады украинской диверсионно-разведывательной группы, подозреваемой в подрыве автомобиля.

На месте «лежки» были обнаружены улики, по которым следствие установило, что диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, сказал начальник следственного отдела.

«Старший группы — майор Голудзяк Сергей Вяччеславович, из состава восьмого полка Сил специальных операций ВСУ (командир полка — подполковник Ковальчук Евгений Олегович)», — отметил Александров.

Он добавил, что-то, каким образом действовали украинские диверсанты, характерно для солдат ВСУ, подготовленных немецкими и польскими инструкторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел 23 апреля в ЛНР по дороге из Славяносербска в село Сокольники.

Жертвою взрыва оказался член миссии, гражданин США, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

В ЛНР заявили о провокации, устроенной украинскими диверсантами. Подобного мнения придерживается Россия, считая, что взрыв был кем-то спровоцирован ради нагнетания обстановки и срыва попыток мирного урегулирования конфликта.

ОБСЕ заявила о начале расследования инцидента.

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