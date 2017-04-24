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Ставрополье после урагана: сорваны крыши, баннеры, деревья и остановка

Происшествия

На Ставрополье ликвидируют последствия непогоды

Последствия урагана
reslmaier
Последствия урагана

Ставрополь, 24 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  В Ставропольском крае ликвидируют последствия урагана, который бушевал в крае на протяжении последних четырех дней, сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной и аварийно-спасательной службе (ПАСС) Ставропольского края.

Ураган оставил после себя снесенные крыши, поврежденную автобусную остановку в Ставрополе и множество поваленных рекламных щитов и деревьев. Сильный западный ветер бушевал в крае несколько дней. Два последних дня МЧС объявляло штормовое предупреждение. В воскресенье 23 апреля порывы западного ветра в крае достигали 30 м/с.

Так, по данным ПАСС, 22 апреля в Ставрополе сильный ветер повредил автобусную остановку по улице Бирюзовой. Порывами ветра вырвало крепления остановки из бетонного основания. Остановка могла упасть на людей, однако вовремя была закреплена спасателями.

Множество вызовов спасателей было связано с поваленными деревьями. В частном секторе Ставрополя огромный тополь оборвал линию электропередачи, смял газопровод и рухнул на дом, проломив кровлю и частично сорвав конек крыши. Спасателям пришлось распиливать ствол дерева, а аварийным службам восстанавливать коммуникации.

Множество раз спасатели выезжали на вызовы об угрозах срыва кровли с крыши дома, падения линий электропередач и рекламного щита. В центре города ветер разбил пластиковый рекламный щит, висящий на фасаде здания. Его конструкция разломалась и разлетелась по ветру. Не раз падали деревья на ворота, на подъезды, перекрывая входы в дома и выезды из дворов.

В интернете появилось видео срыва кровли с недостроенного многоквартирного жилого дома в городе Михайловске. В МЧС не исключают подлинности этого видео.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе части крыши с пятиэтажного дома по адресу улица Пригородная 235/2. Снесённая кровля размером 15×30 метров упала на восемь стоявших у дома автомобилей. Никто из людей не пострадал.

Читайте также: В Ставрополе ветер сорвал крышу с пятиэтажного дома

Восстановлением крыши занялся застройщик дома — компания ООО «Стройград». Временно поврежденная часть крыши закрыта плотным полиэтиленом.

В региональном управлении МЧС сообщили ИА REGNUM, что серьезных последствий ураган не нанес населению Ставрополья. Никто из людей не пострадал.

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