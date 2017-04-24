В Екатеринбурге ветерана Великой Отечественной войны довели до самоубийства

Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Екатеринбурге по факту смерти ветерана Великой Отечественной войны возбуждено уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Комсомольской обнаружено тело ветерана с признаками суицида. По предварительным данным следствия, в конце марта к пенсионеру приходили две женщины, которые мошенническим способом похитили у ветерана Великой Отечественной войны 60 тысяч рублей. На данный момент принимаются все меры для установления этих лиц, а также опрашиваются родственники, соседи и знакомые ветерана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл другой инцидент, связанный с ветераном Великой Отечественной войны. Родственники ветерана сообщили, что после отказа одной из больниц города в госпитализации у него начали гноиться ноги. А вскоре после посещения врача ему было заявлено, что придётся ампутировать одну из ног. Более того, после операции ветерана хотели выписать через неделю, и только после вмешательства надзорных органов срок госпитализации был продлён.

На данный момент по факту инцидента проводится доследственная проверка. Следователи намерены установить, насколько качественной и своевременной была медицинская помощь оказанная ветерану Великой отечественной войны. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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