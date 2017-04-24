Рабочему из Зауралья снесло голову самопальным снарядом
Сельский электромонтер решил опробовать старую артиллерийскую гаубицу в действии
Целинное, Курганская область, 24 апреля 2017, 14:01 — REGNUM Следователи Курганской области разбираются в обстоятельствах гибели рабочего ОАО «Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Мужчина опробовал артиллерийскую гаубицу и погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе государственной инспекции труда в Курганской области.
По предварительным данным, 40-летний электрогазосварщик из села Целинное обнаружил на территории ОАО «Целинное ДРСП» списанную артиллерийскую гаубицу и решил ее опробовать в действии. Изготовил самодельный снаряд — огнетушитель со смесью. При взрыве огнетушителя в дуле гаубицы ему снесло голову.
В настоящее время СКР проводит проверку. Выясняется круг ответственных лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.
Отметим, случаи со старыми боеприпасами возникают регулярно в России и за её пределами. В апреле на территории Харьковской области от возгорания снаряда погиб четырёхлетний мальчик. Этому предшествовало то, что отец ребёнка пытался разминировать снаряд.
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