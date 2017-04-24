Арест отца полковника Захарченко признан законным

Москва, , 13:59 — REGNUM Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного районного суда об аресте до 30 мая Виктора Захарченко, отца бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко.

«Постановление Басманного суда оставить без изменения, — цитирует судью ТАСС. — Жалобу защиты — без удовлетворения».

18 апреля 2017 г. Басманный суд Москвы арестовал Виктора Захарченко, который обвиняется в растрате. Суд постановил поместить его под арест на срок до 30 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2016 года в Москве был задержан временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко.

Во время задержания у мужчины изъяли 20 млн рублей. Когда проводился обыск на одной из квартир Захарченко, были обнаружены и изъяты $120 млн и 2 млн евро.

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