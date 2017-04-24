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Чиновников мэрии Владикавказа подозревают в растрате 30 млн рублей

Происшествия

В рамках расследования уголовного дела задержан заместитель главы города

Владикавказ, 24 апреля 2017, 13:52 — REGNUM  В Северной Осетии расследуется уголовное дело о растрате бюджетных средств, фигурантами которого стали несколько чиновников из администрации города Владикавказа. Среди них бывший заместитель главы администрации Казбек Цоков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Михаил Скоков на пресс-конференции 21 апреля.

Руководитель ведомства не раскрыл фамилии соучастников Цокова. Он лишь отметил, что данное уголовное дело непосредственно связано с расследованием преступлений, в которых подозревается бывший глава администрации Владикавказа Сергей Дзантиев.

По словам министра, следствие установило, что несколько руководителей городской администрации, вступив в сговор с Дзантиевым, похитили из бюджета более 30 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывшего мэра города Владикавказа Сергея Дзантиева объявили в розыск в декабре 2016 года как фигуранта уголовного дела о присвоении 30 млн рублей, которые были похищены в период с 2011 по 2014 годы. Главу города подозревают также в создании организованной преступной группы из числа его непосредственных подчиненных.

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