Костромского педофила осудили на 13 лет лишения свободы

Кострома, , 13:48 — REGNUM В Костроме 34-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование 10-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Следствие и суд установили, что в 2016 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери своей сожительницы.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд счел доказательства, предоставленные следствием, достаточными для вынесения приговора.

Костромич был признан виновным в совершении преступления в отношении несовершеннолетней. Суда назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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