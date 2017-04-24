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ЕС не примет участия в расследовании взрыва машины СММ ОБСЕ

Происшествия

Ранее при взрыве транспортного средства спецмиссии ОБСЕ погиб один гражданин США, еще двое, граждане ФРГ и Чехии, были ранены

Киев, 24 апреля 2017, 13:49 — REGNUM  В расследовании взрыва автомобиля с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Евросоюз принимать участие не будет, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, передает «Еспресо».

Таким образом, глава представительства ответил на вопрос журналистов, будет ли ЕС участвовать в расследовании подрыва машины СММ ОБСЕ в ЛНР.

«Я так не думаю», — сказал Мингарелли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в машине миссии ОБСЕ произошел 23 апреля, автомобиль направлялся из населенного пункта Славяносербск в село Сокольники. В результате инцидента пострадали двое членов миссии, один погиб.

На данный момент пострадавшие наблюдатели выписаны из больницы на территории ЛНР по просьбе представителей ОБСЕ, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ЛНР Игорь Соляник.

Согласно последним данным, наблюдатели подорвались на мине в том месте, которое проезжали до этого. По версии МГБ ЛНР, взрыв стал результатом работы диверсионно-разведывательной группы под командованием СБУ с целью провокации.

Россия заявила, что минирование дороги могло быть провокацией с целью срыва выполнения Минских соглашений.

Представители СММ ОБСЕ сообщили, что начнут самостоятельное тщательное расследование произошедшего для установления виновных.

Среди раненных были граждане ФРГ и Чехии, погибший был гражданином США. Тело погибшего было передано представителями ЛНР наблюдателям спецмиссии ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Тело погибшего сотрудника ОБСЕ передано миссии — ЛНР

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