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Крым: виновный в ДТП на Московском шоссе явился в полицию

Происшествия

В ночь на 23 апреля Lexus столкнулся с автомобилем Honda Civic

Симферополь, 24 апреля 2017, 13:41 — REGNUM  В правоохранительные органы явился владелец автомобиля Lexus, по вине которого 23 апреля в ДТП погибли двое человек. Следователи устанавливают его причастность к аварии, мужчина дает показания. Об этом 24 апреля сообщила пресс-секретарь МВД Крыма Ольга Кондрашова, передает РИА «Новый день».

«Сейчас проводится беседа. В органы внутренних дел пришел владелец Лексуса, сейчас он опрашивается, проводится проверка. Это все, что я могу сказать», — заявила Кондрашова агентству.

В ночь на воскресенье 23 апреля, около 1:30, на 11-м километре Московского шоссе Симферопольского района водитель Lexus столкнулся с автомобилем Honda Civic. По предварительным данным, водитель без каких-либо видимых причин выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погибли два пассажира Honda — мужчина 1985 года рождения и женщина 1994 года рождения, а водитель был доставлен с многочисленными травмами в больницу.

Виновник происшествия, мужчина 1987 года рождения, не пострадал, но вскоре бросил автомобиль и скрылся, после чего правоохранители объявили владельца Lexus в розыск. По словам очевидцев, за виновным приехали друзья, а сам водитель может быть сыном одного из влиятельных крымских бизнесменов.

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