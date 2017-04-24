В Костромской области исследуют масляное пятно на поверхности реки

Буй, Костромская область, , 13:21 — REGNUM В Костромской области в черте города Буй произошла утечка неизвестного нефтепродукта в реку Кострому, передает портал k1news.ru.

По рассказам местных жителей, радужное пятно расползлось по поверхности реки 21 апреля. Очевидцы сфотографировали загрязненную реку. Снимки дошли до природоохранной прокуратуры.

К делу подключилось региональное управление Росприроднадзора — 22 апреля специалисты взяли пробы воды и отправили их на исследование в лабораторию, чтобы выяснить состав жидкости, вылитой в реку.

Также исследование установит, насколько большой вред загрязнение причинило водоему. Срок лабораторного исследования — две недели.

По информации издания, природоохранная прокуратура выдвинула версию, что источником пятна стал разобранный трансформатор химического завода. Масло из него могли слить на нулевой уровень, вода при паводке могла затопить это место, и из-за этого масло попало в реку Кострому.