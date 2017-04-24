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Житель Ангарска избил медиков, узнав о смерти отца

Происшествия

Врач скорой помощи и водитель получили довольно тяжелые травмы, включая сотрясения мозга

Ангарск, Иркутская область, 24 апреля 2017, 13:17 — REGNUM  

Следственные органы приступили к проверке обстоятельств нападения на врачей скорой помощи в Ангарске. Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба управления СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в приемном покое городской медсанчасти № 28, где скончался ранее доставленный туда мужчина. Его сын, узнав о смерти отца, избил одного из врачей и незначительно повредил автомобиль скорой помощи.

Следователи выясняют подробности произошедшего. По итогам их работы будет вынесено процессуальное решение.

Об инциденте в приемном покое больницы сообщил 24 апреля на брифинге главный врач Ангарской БСМП Борис Басманов. По его словам, ночью скорая помощь доставила в приемный покой пациента, с ним находились его родственники, которые инициировали конфликт.

Он рассказал, что врач скорой помощи и водитель получили довольно тяжелые травмы, включая сотрясения мозга. Они были доставлены в отделение нейрохирургии. Напавший на врачей родственник пациента задержан прибывшими на место правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области на фельдшера скорой помощи напала женщина. Инцидент произошел, когда медик прибыла на вызов в одну из квартир в селе Павлово, где компания мужчин и женщин употребляла спиртное. Фельдшер оказывала помощь одному из участников застолья, в это время женщина, предположительно — хозяйка квартиры, стала бить ее ногами по спине. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело за побои.

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Нападения на врачей
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