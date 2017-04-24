Водитель, сбивший трёх детей в Сочи, попал под следствие

Краснодар, , 13:08 — REGNUM В Краснодарском крае водителю внедорожника придется ответить за смерть подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 24 апреля, в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст.264 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый уже допрошен, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для определения подследственности.

Как сообщало ИА REGNUM, трое несовершеннолетних попали под колеса внедорожника 22 апреля в городе Сочи. Правила дорожного движения, которые привели впоследствии к трагическим событиям, нарушил 43-летний водитель автомобиля «Киа Рио».

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Он выполнял маневр на улице Яна Фабрициуса и не учел дорожные и метеорологические условия. Мужчина не справился с управлением и наехал на островок безопасности, на котором и стояли дети.

В результате ДТП подростки получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Состояние одного из мальчиков медики оценили как тяжелое.

На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, на 11-летний мальчик скончался в больнице.

Добавим, что в Краснодарском крае в 2016 году произошло 665 дорожно-транспортных происшествий, в которых 32 несовершеннолетних погибли и еще 687 получили ранения.

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