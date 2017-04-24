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У посольства Литвы в Киеве обнаружена дымовая шашка

Происшествия

Рядом был обнаружен пустой корпус от гранаты «Ф-1»

Киев, 24 апреля 2017, 12:58 — REGNUM  

Дымовую гранату бросили неизвестные ночью 24 апреля к зданию литовского посольства в Киеве, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

Согласно сообщению, остатки шашки были обнаружены в 00:45 24 апреля сотрудниками полиции около забора здания посольства Литвы в Киеве.

По данным полиции, злоумышленники использовали дымовую гранату «РГД-2ч». Помимо этого полицейскими были обнаружены части гранаты «Ф-1» на прилегающей к посольству территории, в частности был найден пустой корпус гранаты.

На данный момент полиция проводит следственные мероприятия по делу о хулиганстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 марта 2017 года в Луцке Волынской области неизвестные выстрелили из РПГ-26 по Генконсульству Польши. В результате были выбиты стекла и повреждена крыша здания, пострадавших не оказалось.

Украинские официальные лица назвали расстрел генконсульства провокацией против польско-украинских отношений, а советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что инцидент — «очередная грязная провокация российских спецслужб».

После происшествия Польша временно закрыла все свои консульства на Украине до усиления охраны зданий.

При этом представитель ЛНР отмечал, что за обстрел здания Генконсульства Польши несут ответственность радикалы из добровольческого батальона.

Напомним, после госпереворота 2014 года в Киеве к власти пришли украинские националисты. С тех пор радикалы имеют практически безграничную свободу в совершении любых провокаций, будь то разрушение советских памятников или вандализм в отношении российских банков.

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