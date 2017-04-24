Стрельба в новгородском ночном клубе — возбуждено уголовное дело

Великий Новгород, , 12:51 — REGNUM В Великом Новгороде по факту стрельбы в одном из городских ночных клубов, в результате которой ранение получил 21-летний новгородец, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 апреля, в пресс-службе регионального управления МВД, подозреваемые в совершении преступления задержаны сотрудниками полиции.

Инцидент произошёл ночью 22 апреля. Двое мужчин вошли в холл одного из ночных клубов областного центра, один из них выстрелил из охотичьего ружья и попал в ногу 21-летнему посетителю. С ранением левой стопы он был доставлен на скорой помощи в больницу, а злоумышленники скрылись.

Для их розыска в Великом Новгороде был введён план «Перехват», задействованы сотрудники всех дежурных полицейских подразделений. Подозреваемые вскоре были задержаны — ими оказались жители областного центра 1983 года рождения. Охотничье ружьё полицейские у них изъяли.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.