В Афганистане прогремел взрыв возле американской базы

Хост, Афганистан, , 12:44 — REGNUM В Афганистане произошел взрыв возле американской базы в провинции Хост, сообщает Tolo News.

Взрыв прогремел недалеко от аэропорта города Хост (столица одноименной провинции) и рядом с базой ВС США.

Подробности инцидента уточняются. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее сообщалось, что 24 апреля с необъявленным визитом в Афганистан прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Он собирается встретиться с должностными лицами страны и американскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай принял 24 апреля отставку главы Минобороны страны Абдуллы Хабиби и начальника Генерального штаба армии Кадама Шаха Шахима.

Причиной для отставки стало нападение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу военных страны в городе Мазари-Шариф. Жертвами атаки стали 140 военнослужащих.

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