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Вандалы разграбили могилу основателя новосибирского Академгородка

Происшествия

Акт вандализма совершен в год 60-летия Сибирского отделения РАН

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887
Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Новосибирск, 24 апреля 2017, 14:05 — REGNUM  В Новосибирской области разграблены могилы первого руководителя Сибирского отделения Академии наук СССР и основателя Академгородка Михаила Лаврентьева и его супруги. Как сообщает Sovok.info, вандалы скрутили около десяти установленных по краям захоронений латунных знаков сигмы. Скорее всего, они были сданы в металлолом. Родственники академика по факту вандализма на могиле написали заявление в полицию.

В администрации Советского района Новосибирска также отмечают, что также была спилена и похищена калитка на ограде могилы еще одного академика — Валентина Коптюга.

Это не первый акт вандализма в Новосибирске. Как отмечают «Все новости Новосибирской области», в сентябре 2015 года исчезли буквы с пилонов «Монумента Славы» в фамилиях новосибирских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, а в некоторые оставшиеся буквы были втиснуты монеты и проездные билеты.

Отметим, что в мае 2017 года Сибирскому отделению РАН исполняется 60 лет. 18 мая 1957 года Совет Министров СССР принял постановление о создании Сибирского отделения Академии наук СССР.

Стоит сказать, что академик Михаил Лаврентьев являлся одним из главных организаторов и председателем Сибирского отделения Российской Академии наук с 1957 по 1975 г. (тогда Академии наук СССР). Считается, что Лаврентьевым были получены блестящие результаты в математике и механике, он многое сделал для развития советского самолетостроения, основал школу по народнохозяйственному использованию взрыва, стоял у истоков разработки первых советских ЭВМ, участвовал в организации Московского физико-технического института — вуза нового типа.

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