Назван размер компенсаций семьям погибших под Челябинском горняков

Челябинск, , 12:24 — REGNUM

Семьи шахтеров, погибших при обвале в шахте «Центральная» в городе Пласте Челябинской области, получат компенсации в размере 1 млн рублей. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба предприятия «Южуралзолото».

По словам управляющего директора АО «Южуралзолото Группа Компаний» Романа Бергера, руководство предприятия заинтересовано в объективном расследовании обстоятельств трагедии. Он добавил, что семьям погибших горняков будет оказана помощь.

«Предприятие АО «ЮГК» выплатит компенсацию семьям погибших в размере 1 млн рублей и другие выплаты, предусмотренные российским законодательством», — отметил он. Бергер также выразил искренние соболезнования близким погибших.

В 7:30 утра 23 апреля на горизонте 700 м шахты «Центральная» произошло внезапное обрушение кровли горной выработки. Под завалами оказались три проходчика: Сергей Шамин, АлександрБабешко и Максим Бритулин. Шамин и Бабешко были извлечены на поверхность без признаков жизни, третий горняк остался жив, он находится под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. К расследованию приступили самые опытные следователи. Проверку в связи с трагедией на шахте «Центральная» ведет и прокуратура.

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