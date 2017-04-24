В Петербурге расследуют дело о сексуальном насилии в детдоме

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Группа пока не названных лиц подозревается в сексуальном насилии над воспитанником детского дома в Кировском районе Санкт-Петербурга. Причем, речь идет о событиях 12-летней давности. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Максимальное наказание за такое преступление — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2005 году в одном из детских домов Кировского района Петербурга неустановленные лица неоднократно совершали сексуальное насилие в отношении воспитанника детского дома, 1991 года рождения.

«Проводится серия обысков, выполняются мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома, а также на установление лиц их совершивших», — сообщили в ГСу СКР по Санкт-Петербургу. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства управления.

По данным издания «Фонтанка.Ру», по уголовному делу проходят два действующих преподавателя школ Кировского района и один бывший преподаватель. «Кроме того, в материалах значатся несколько выпускников детского дома, которые ныне совершеннолетние, но, по версии СК, совершали насильственные действия над учащимися», — сообщает источник.

Также проверяется информация о подобных преступлениях в отношении других воспитанников детдома, проводятся обыски не менее чем по десяти адресам, отмечает издание.