На Камчатке с начала весны выгорело уже 580 кв. метров сухой травы

Петропавловск-Камчатский, , 12:03 — REGNUM На Камчатке пожароопасный сезон официально еще не стартовал, но местные огнеборцы уже выезжают на тушение горящей сухой травы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, только за последние сутки было три вызова.

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За воскресенье, 23 апреля, по словам пожарных, огнем уничтожено 130 квадратных метров.

«Всего с начала месяца огнеборцы потушили 11 возгораний сухой травы. В результате таких пожаров выгорело 580 квадратных метров. Практически единственным источником палов сухой травы является человек», — отметили в МЧС.

По словам пожарных, люди начали готовить свои дачные участки к посадкам — убирают мусор, прошлогоднюю листву и траву. Все это, как правило, сжигают прямо на участке. Кроме того, некоторые до сих пор считают, что если сжечь на участке сухую траву, то посадки будут быстрее всходить. Но, как говорят в МЧС, специалисты уже устали повторять, что от такого пала больше вреда, чем пользы.

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Ранее на Камчатке прошла проверка готовности региона к пожароопасному сезону, проведенная Департаментом лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. Проверялась готовность техники и оборудования, укомплектованность штатными сотрудниками, их квалификация, наличие всех необходимых документов и договоров о сотрудничестве для совместных действий в случае необходимости и другие направления. По итогам проверки Камчатский край был признан готовым к пожароопасному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на охрану лесов от пожаров выделено более 152 млн рублей, из которых почти 96 млн — средства краевого бюджета. Еще 56 млн — субвенции федерального бюджета.

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