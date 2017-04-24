Генпрокуратура РФ: Экс-глава ГАИ Киева передан Украине

Москва, , 11:27 — REGNUM

Генпрокуратура России подтвердила выдачу украинской стороне бывшего начальника Госавтоинспекции Киева Николая Макаренко, обвиняемого в получении взятки. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре РФ, запрос Генеральной прокуратуры Украины о выдаче Макаренко был удовлетворен 2 марта 2017 года. Фигурант выдан Киеву для привлечения к уголовной ответственности по статье 368 УК Украины, за получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля бывший начальник Госавтоинспекции украинской столицы Николай Макаренко был арестован Печерским районным судом Киева. Ранее Макаренко был экстрадирован на Украину из России.

Весной 2015 года украинские власти объявили подозреваемого в коррупции Макаренко в розыск. По версии следствия, он выстроил в регистрационно-экзаменационных отделах ГАИ коррупционную схему, которая позволяла мошенникам вымогать взятки при оформлении автомобилей. Осенью 2016 года Макаренко задержали в Москве по запросу украинской стороны.

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