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В России от малярии с начала года умерли три человека

Происшествия

Летальные исходы зафиксированы у туристов после турпоездок в Индию

Москва, 24 апреля 2017, 11:09 — REGNUM  В России в январе — феврале 2017 году зарегистрированы три летальных исхода от малярии в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. Все летальные исходы зафиксированы у туристов после туристических поездок в Индию, штат Гоа, сообщили в Роспотребнадзоре.

В 2016 году в Россиизарегистрировано 100 завозных случаев малярии в 35 субъектах РФ. В 2015 году — 99 случаев малярии в 33 субъектах РФ.

Наибольшее число случаев завезено из четырех стран: Конго, Анголы и Нигерии, Танзании и Камеруна.

В 2016 году зарегистрированы летальные исходы малярии в Ленинградской области в связи с поздней диагностикой и в городе Москве в связи с поздним обращением.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно регистрируется свыше 200 миллионов новых случаев и 429 тыс. летальных исходов. Каждые две минуты в мире от малярии гибнет один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, малярия — паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Существует четыре вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Наиболее тяжелая — тропическая. Малярия передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров.

Эпидемиологи предупреждают: отправляясь в жаркие страны, необходимо прививаться от смертельных инфекций, которые их там могут подстерегать.

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Малярия
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