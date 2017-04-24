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Соседи отбили 12-летнюю челябинку у педофила, напавшего в подъезде

Происшествия

И удерживали подозреваемого до приезда правоохранителей

Челябинск, 24 апреля 2017, 11:02 — REGNUM  На Южном Урале задержан 23-летний гражданин, подозреваемый в домогательствах до несовершеннолетней в подъезде дома. За подростка вступились соседи, которые услышали крики потерпевшей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

По версии следствия, днем 22 апреля в подъезде одного из домов в Курчатовском районе было совершено покушение на преступление против половой неприкосновенности в отношении 12-летней девочки. На ее крики на площадку в подъезде вышли соседи, жители дома. Молодого человека задержали и удерживали до приезда сотрудников полиции, которым его передали.

Сотрудники СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В настоящее время подозреваемый задержан, правоохранительными органами решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы осуществляют сбор доказательств. Готовятся материалы для предъявления обвинения.

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