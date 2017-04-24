Ставрополец заподозрен в изнасиловании восьмилетней падчерицы

Ставрополь, , 10:52 — REGNUM В Ставропольском крае стало известно о новом случае сексуального преступления против приемного ребенка. В Труновском районе региона 33-летний селянин подозревается в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие предполагает, что житель села Безопасного вечером 31 марта дождался, когда уснут младшие дети и изнасиловал восьмилетнюю падчерицу. Также он совершил в отношении девочки другие насильственные действия сексуального характера.

Предполагаемый насильник попал сразу под две уголовные статьи: п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Мужчина заключен под стражу, ему назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

19 апреля ИА REGNUM сообщало о другом подобном преступлении, которое вскрылось в крае. 40-летний житель станицы Зольской Кировского района подозревается в изнасиловании 12-летней падчерицы. Он также помещен под стражу.

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В начале апреля ИА REGNUM сообщало о расследовании насильственных действий в отношении пятилетнего мальчика, совершенных предположительно его 28-летний приемным отцом в Кочубеевском районе.

Подобных преступлений в этом году следственным комитетом было зарегистрировано в крае еще не менее четырех.

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