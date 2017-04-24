Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:23:13 МСК

Ставрополец заподозрен в изнасиловании восьмилетней падчерицы

Происшествия

Случаи сексуальных преступлений против приемных детей стали частыми в регионе

Ставрополь, 24 апреля 2017, 10:52 — REGNUM  В Ставропольском крае стало известно о новом случае сексуального преступления против приемного ребенка. В Труновском районе региона 33-летний селянин подозревается в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие предполагает, что житель села Безопасного вечером 31 марта дождался, когда уснут младшие дети и изнасиловал восьмилетнюю падчерицу. Также он совершил в отношении девочки другие насильственные действия сексуального характера.

Предполагаемый насильник попал сразу под две уголовные статьи: п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Мужчина заключен под стражу, ему назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

19 апреля ИА REGNUM сообщало о другом подобном преступлении, которое вскрылось в крае. 40-летний житель станицы Зольской Кировского района подозревается в изнасиловании 12-летней падчерицы. Он также помещен под стражу.

Также по теме: Ставрополец подозревается в изнасиловании 12-летней падчерицы

В начале апреля ИА REGNUM сообщало о расследовании насильственных действий в отношении пятилетнего мальчика, совершенных предположительно его 28-летний приемным отцом в Кочубеевском районе.

Подобных преступлений в этом году следственным комитетом было зарегистрировано в крае еще не менее четырех.

Читайте по теме: Секс-насилие в семье: ставрополец более 80 раз надругался над внучкой

На Ставрополье мужчина заподозрен в надругательстве и убийстве племянника

На Ставрополье отчим надругался над пятилетним мальчиком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное