Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:24:10 МСК

28 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Происшествия

Солдат ЛНР ранен, ВСУ 28 раз обстреляли ДНР

Украинские артиллеристы
Ministry of Defense of Ukraine
Украинские артиллеристы

Донецк, 24 апреля 2017, 10:53 — REGNUM  

За прошедшие сутки ранен один военнослужащий ЛНР, 28 раз украинские силовики нарушили режим тишины в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, один солдат республики ранен, ВСУ нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия обстреляла село Калиновка, Первомайск, пгт Фрунзе, район памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Обстрелы велись минами калибра 82 мм, из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 28 раз. Под огнем оказались 11 населенных пунктов.

По данным другой стороны, один солдат ВСУ погиб, еще двое ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 34 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Павлополя, Тарамчука, Гнутово.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Луганского, Зайцево, Песков, Троицкого, Новозвановки, Новоселовки-2, Невельского, Станицы Луганской, Новоалександровки, Валуйского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году после того, как в Киеве сменилась власть путем неконституционного переворота.

Придя к власти, украинские националисты первым делом начали принимать законы, угнетающее русскоязычное население Украины, с чем не были согласны жители Крыма и Донбасса.

В результате в 2014 году прошли три референдума — в Крыме, в Луганской и Донецкой области. Итогами плебисцита стало отделение Крыма от Украины и вхождение полуострова в состав России и объявление Луганской и Донецкой Народными Республиками о своей независимости.

После этого Киев развязал гражданскую войну в Донбассе, напав на территорию республик.

Однако, ополченцы не позволили захватить свою территорию, вследствие чего военный конфликт перешел в затяжную стадию, когда у Украины нет сил, чтобы захватить республики, но нет и политической сообразительности, чтобы прекратить наступление.

Читайте ранее в этом сюжете: 38 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное