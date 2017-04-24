Экс-директор рыбокомбината «Островной» отделается штрафом

Южно-Сахалинск, , 10:55 — REGNUM Бывший директор рыбокомбината «Островной» Алексей Попов за задержки заработной платы 158 работникам, невыносимые условия труда и проживания заплатит штраф в 250 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области.

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Южно-Курильский мировой суд, рассматривавший дело Попова, установил, что обвиняемый не выплачивал длительное время зарплату 158 работникам, хотя имел такую возможность. Люди обращались в местные правоохранительные органы, но результата это не принесло. Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным работники «Островного» пожаловались на рабские условия труда — без денег, без нормальных продуктов питания, без медицины и прочего. На ограбленных работников «вешали» еще и долги за проживание в общежитии. А покинуть остров они не могли.

Помимо того, что бывший директор «Островного» Алексей Попов не считал нужным оплачивать тяжелый труд рыбообработчиков, он еще и пытался похитить 6,6 млн рублей путем неправомерного возмещения НДС, представив в налоговые органы документы с недостоверной информацией о наличии финансово-хозяйственных отношений с одной из коммерческих фирм, сообщили в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области.

После многочисленных проверок, череды уголовных дел, отстранения руководства, областные власти смогли привлечь достойных инвесторов. «Островной» выплатил все долги по зарплате, модернизирует производство и наращивает объемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже спустя 2 недели после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году, в ходе которой рыбообработчики «Островного» рассказали о своем бедственном положении, им была выплачена вся задолженность по зарплате. В ходе проверок, проведенных правоохранительными органами, выяснилось, что администрация «Островного» обманом заманивала людей на работу, обещая высокие заработки и прекрасные условия труда. Между тем, зарплату людям не платили вовсе, а жили они в полуразрушенном общежитии без окон и горячей воды.