Евпатория: в результате аварии погибли мужчина и семилетний ребенок

Евпатория, Крым, , 10:29 — REGNUM Вечером 23 апреля в Евпатории недалеко от памятника Евпаторийскому десанту в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса погибли мужчина и 7-летний ребенок, пятеро человек получили ранения. Об этом 24 апреля сообщает РИА «Новый день».

Авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen Polo не справился с управлением — автомобиль занесло на скользкой дороге, развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение скоростного режима.

В результате удара из легкового автомобиля вылетели два пассажира: мужчина и 7-летний ребенок, — они погибли. В свою очередь, сам водитель Volkswagen Polo госпитализирован с тяжелыми травмами.

Водитель и три пассажира микроавтобуса тоже доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Отметим, что это не единственная крупная авария в Крыму на минувших выходных. В ночь с 22 на 23 апреля в Симферопольском районе также произошло дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщил «Крыминформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по РК Ольгу Кондрашову.

По ее данным, в ночь на воскресенье около 1:30 на 11-м километре Московского шоссе водитель Lexus не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Honda Civic. По предварительным данным, водитель без каких-либо видимых причин выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погибли два пассажира Honda — мужчина 1985 года рождения и женщина 1994 года рождения. Виновник происшествия, мужчина 1987 года рождения, не пострадал. После аварии он бросил автомобиль и скрылся. В настоящее время правоохранители предпринимают все меры по розыску владельца Lexus.