В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов

Астана, , 10:07 — REGNUM От уголовной ответственности освобожден экс-президент Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» Василий Ни и его бывшая подчиненная Махаббат Сайдуллаева, начальник отдела по работе с инвесторами, об этом сегодня, 24 апреля, сообщил председатель коллегии по уголовным делам Алма-Атинского городского суда Бахытжан Караманов.

«По ходатайству прокурора, с учетом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой М. на иждивении малолетнего ребенка, судом на основании статьи 65 части 1 УК РК Ни В., Сайдуллаева М. освобождены от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2016 года глава МЦПС Василий Ни был задержан с поличным при получении взятки в размере один миллион долларов (65 миллионов рублей на момент задержания). В Национальном бюро по противодействию коррупции тогда сообщили, что, по данным следствия, глава «Хоргоса» вымогал деньги за положительное решение при проведении инвестиционного тендера у представителя ТОО «Хоргос Тюльпан» по строительству гостиничного комплекса пятого класса на территории международного центра.

По материалам дела, посредником при передаче денег выступала подчиненная Ни, начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева.

МЦПС «Хоргос» — площадка для беспошлинной торговли между Казахстаном и Китаем, построенная непосредственно на границе двух государств. Решение о ее создании главы правительств подписали в 2004 году. «Хоргос» состоит из двух частей — казахстанской и китайской, которые расположены на сопредельных приграничных территориях, их общая площадь составляет 560 га. На его территории лица, грузы и транспорт могут свободно перемещаться, причем оформления визы для этого не требуется.

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