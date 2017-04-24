В найденных под Псковом трупах диких кабанов вируса АЧС не обнаружили

Дедовичи, Псковская область, , 10:04 — REGNUM В обнаруженных на берегу реки Северки в Дедовичском районе Псковской области трупах кабанов вирус африканской чумы свиней (АЧС) не обнаружен. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

В региональном управлении ветеринарии провели проверку и со ссылкой на результаты исследований проб биоматериала сообщили, что причину падежа установить «не представляется возможным в связи с нарушением целостности трупов». По предварительным данным управления, животные могли утонуть в период ледостава.

Трупы четырёх диких кабанов были найдены 20 апреля. На месте обнаружения павших животных проведены все мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.

Напомним, в последний раз вирус АЧС был выявлен в Псковской области в августе 2016 года в одном из личных подсобных хозяйств в Палкинском районе. С 2014 года, после вспышки АЧС в регионе, власти Псковской области реализуют программу замещения свиней в личных подсобных и фермерских хозяйствах другими видами животных.