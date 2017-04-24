В Венесуэле сообщается о смерти участницы проправительственного марша

Каракас, , 09:55 — REGNUM Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол сообщил о смерти 23 апреля Алмелины Каррильо Виргес, участницы проправительственной группы, пострадавшей в результате действий активистов оппозиции в ходе акций протеста 19 апреля в Каракасе, сообщает канал TeleSur.

В ходе акций протеста проправительственная активистка 47-летняя Алмелина Виргес, как сообщается, получила удар бутылкой замерзшей воды, брошенной оппозиционно настроенными демонстрантами в районе прихода Ла-Канделария, и до 23 апреля находилась в больнице в отделении интенсивной терапии.

Проправительственные демонстранты 19 апреля собирались в районе проспекта Симона Боливар, чтобы призвать оппозицию отказаться от действий, дестабилизирующих страну.

Ранее журналисты RT отмечали, что в центре Каракаса некоторые оппозиционные демонстранты бросали предметы из окон здания, рядом с которым собрались проправительственные активисты на символичном для них проспекте Симона Боливара.

Алмелина Каррильо проходила мимо прихода Канделария, когда в нее бросили тупой предмет, который, попав в голову женщине, вызвал черепно-мозговую травму, после чего Карильо была доставлена в госпиталь Хосе Мария Варгас. Официальные власти страны сообщили о том, что 23 апреля женщина скончалась.

Напомним, что 19 апреля оппозиция и проправительственные силы проводили многочисленные акции протеста как в столице Венесуэлы Каракасе, так и в других городах страны, в ходе которых сообщалось о гибели от огнестрельных ранений молодой девушки, предположительно, случайно попавшей под огонь, направленный в сторону венесуэльских военных.

Кроме того, поступали сообщения о гибели от выстрелов в голову не участвовавшего в протестах молодого человека и бойца Национальной гвардии. Также группой агрессивных демонстрантов в Каракасе была атакована больница матери и ребенка, пациентов которой президент Венесуэлы распорядился эвакуировать после инцидента.