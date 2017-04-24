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В Екатеринбурге на Елизаветинском шоссе нашли труп новорождённого ребёнка

Происшествия

Правоохранительные органы разыскивают мать

Екатеринбург, 24 апреля 2017, 09:52 — REGNUM  В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения местными жителями тела новорождённого ребёнка на Елизаветинском шоссе за остановкой транспорта «Новинская». Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По данным региональных изданий, страшную находку обнаружили игравшие возле остановочного комплекса дети. На место происшествия выехала полиция, которая произвела осмотр, и начала розыск матери погибшего новорождённого. В ходе проверки будет произведён поквартирный обход близлежащих домов, а сотрудники полиции намерены выяснить, проживали ли поблизости беременные.

В следственном управлении уточнили, что в ходе предварительного осмотра признаков насильственной смерти на теле новорождённого ребёнка не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точные причины смерти.

Напомним, что в Свердловской области в апреле 2017 года страшная находка была обнаружена на чердаке одного из домов города Режа. Во время ремонта было обнаружено мумифицированное тело новорождённого ребёнка. В ходе экспертизы было установлено, что тело пролежало на чердаке около трёх лет и на данный момент устанавливаются причины смерти, а также лица причастные к этому.

Также продолжаются поиски матери ребёнка, обезглавленное тело которого было найдено местными жителями 10 марта 2017 года в Серове на пересечении улиц Льва Толстого и площади Металлургов. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что на теле найдены следы животных, которые вероятно обглодали его уже после смерти. По факту гибели новорождённого заведено уголовное дело, а в его смерти сотрудники правоохранительных органов подозревают мать.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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