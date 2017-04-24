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В Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон

Происшествия

С начала весеннего пожароопасного периода на территории региона зафиксировано 423 термоточки

Неконтролируемый пал сухой растительности произошел в 3 километрах от села Рассвет
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Неконтролируемый пал сухой растительности произошел в 3 километрах от села Рассвет

Барнаул, 24 апреля 2017, 09:27 — REGNUM  Все подразделения лесной охраны по Алтайскому краю привели в состояние повышенной готовности в связи с возникновением пожарной опасности в лесах. Об объявлении на территории региона пожароопасного сезона сообщил сегодня, 24 апреля, официальный сайт региона со ссылкой на соответствующее постановление правительства Алтайского края. Дежурство на лесопожарных станциях идет круглосуточно.

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, с начала весеннего пожароопасного периода на территории Алтайского края зафиксировано 423 термоточки. Большинство из них — это плановые отжиги и сжигание порубочных остатков. Однако довольно большое количество составляют неконтролируемые палы сухой растительности.

Первый в этом году лесной пожар, причиной которого послужил неконтролируемый пал сухой растительности, произошел в 3 километрах от села Рассвет 21 апреля (Хабарский район). Фермер производил сжигание пожнивных остатков на своих полях, необходимые меры пожарной безопасности не были приняты, в результате чего огонь перебросился на лесополосу.

«Благодаря оперативным действиям пожарной охраны и работников лесничества удалось оперативно ликвидировать лесной пожар и не допустить распространения огня на большие площади. Землепользователь, по чьей вине произошло загорание, установлен. В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении», — отмечают спасатели.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края предупреждают: ряде районов Алтайского края ожидается высокий класс пожарной опасности по условиям погоды: четвертый, пятый класс в ленточных борах, в Приобье и в предгорных лесах — второй и третий классы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на землях лесного фонда региона в общей сложности произошло 253 пожара: огнём пройдена площадь 357,85 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство лесных пожаров в Алтайском крае произошло по вине населения

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Лесные пожары-2017
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