«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина

Южно-Сахалинск, , 10:06 — REGNUM

Ветеран ФСБ, подполковник в отставке, участник Чеченской кампании Ринат Ганиев 20 апреля был доставлен в реанимацию областной больницы в Южно-Сахалинске с подозрением на отслоение аорты. Человеку нужна была экстренная операция, сделать которую могут только на материке — в Хабаровске или в Новосибирске. Но за 4 дня, по словам товарищей больного, медики не удосужились даже оформить соответствующие документы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Главврач больницы Камчатки уволился после скандала в сосудистом центре

«По словам врачей, сделать операцию могут только на материке. Родственники Рината Исмаиловича, находящиеся в Москве, хотят провести консультации в соответствующих клиниках столицы. Но им даже документы не предоставляют, отвечают, что ответственный за сбор документов специалист выходной. И вызывать его никто не собирается!», — сообщили товарищи Рината Ганиева из общественных организаций «Боевое братство» и «Опора России» ИА Citysakh.ru.

Коллеги Рината Ганиева отправили экстренное сообщение в приемную президента России Владимира Путина, в Минздрав России, в Государственную думу РФ, губернатору Сахалина Олегу Кожемяко. Но счет идет на часы, если не на минуты.

За выходные дни люди в белых халатах, дававшие клятву Гиппократа, не смогли собрать пакет документов для отправки больного на материк — у них выходной.

Когда члены организаций «Опора России» и «Боевое братство» связались с министром здравоохранения области Алексеем Паком, тот тоже не смог помочь.

«Он нам ответил, что у него совещание. Получается, что министру здравоохранения какое-то совещание важнее жизни простого жителя области?!», — возмущены товарищи подполковника Ганиева.

Врачи в областной больнице в разговоре с товарищами больного сказали: «Был бы он на высокой должности — сразу бы что-то сделалось. А так…».

Читайте также: Денег нет: В больнице Приамурья пенсионерке отказали в госпитализации

«Подполковник Ринат Ганиев не является высокопоставленным чиновником, не носит генеральских погон, не имеет депутатского мандата. Он обычный человек, участник боевых действий. Все его богатство — награды, ордена и медали. Он всю жизнь Родину защищал. Мы, его товарищи из «Опоры России» и «Боевого братства» считаем, что доступность здравоохранения в Сахалинской области, о которой так много говорят чиновники, является мифом. Пример тому — происшествие с нашим товарищем. Медицинские услуги определенного вида — не для всех. Более того, мы считаем, что организация здравоохранения в Сахалинской области не отвечает требованиям, которые диктует ситуация с заболеваемостью в нашем регионе. Накануне празднования Дня Победы мы спрашиваем: а смогут ли все ветераны Великой Отечественной и участники боевых действий получить необходимую медицинскую помощь?», — написали в своем обращении товарищи подполковника Ганиева.

Читайте также: Врачей на Камчатке подозревают в причинении смерти по неосторожности

По последним данным до сих пор не решен вопрос с доставкой Рината Ганиева на материк с помощью санавиации. Как сообщили его товарищам в больнице, вопрос с Новосибирским сосудистым центром даже не обсуждался.

«О ситуации нам известно. По словам главврача, больным занимаются. Если же дело обстоит так, как говорят родственники, если за выходные им не были предоставлены документы для консультаций со столичными клиниками, просто потому, что у сотрудника выходной, то им, конечно, следует жаловаться в Минздрав России. Губернатору известно о ситуации. Разумеется, мы не останемся в стороне. И дело не в том, заслуженный человек или нет, любой пациент должен получить положенную по закону помощь. К сожалению, не могу ничего сказать о состоянии здоровья Рината Ганиева — эта информация защищена законом. Главврач нам сообщил, что в настоящее время выполняются все необходимые мероприятия», — прокомментировала ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Сахалина Наталья Девятайкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко поднял по тревоге санавиацию, задействовал федеральные службы для эвакуации из Вьетнама тяжело заболевшего юного жителя островного региона. Мальчик страдал тяжелой формой легочного заболевания. В Сайгон маленького невельчанина увезли на лечение. Но, несмотря на обращение в несколько вьетнамских клиник, мальчику стало хуже. Тогда по личной просьбе Олега Кожемяко в Сайгон спецбортом МЧС вылетели сразу две бригады реаниматологов — из «Центроспаса МЧС» и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Все время, пока шла эвакуация, в правительстве области принимали сообщения о состоянии ребенка. В Москве прямо к трапу самолета была подана карета скорой помощи, благополучно доставившая мальчика в Российскую детскую клиническую больницу, где он был прооперирован.