В Киргизии задержан боевик, готовившийся к отправке в Сирию

Бишкек, , 09:00 — REGNUM

Сотрудники киргизских спецслужб задержали члена международной террористической организации, который должен был отправиться в Сирию. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Задержанный, имя которого не раскрывается, родился в 1994 году в Джалал-Абадской области Киргизии. В 2016 году он находился за рубежом, где был завербован членами террористической организации.

В дальнейшем мужчину должны были перебросить в один из лагерей на территории Сирии, где проходят подготовку боевики. Задержание произошло 8 апреля, сейчас в отношении задержанного проводятся необходимые действия.

Напомним, 21 апреля стало известно о задержании на территории Киргизии другого члена международной террористической организации, уроженца Ошской области 1994 года рождения. Предположительно, боевик получил задание совершить теракт в одной из стран СНГ в период празднования Дня Победы. Известно, что в Сирии он лично участвовал в массовых казнях пленных.

Читайте также: В Киргизии задержан боевик, готовивший теракт в День Победы