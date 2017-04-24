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«Погружение в социальное гетто»: На Южном Урале закрывают наркопритоны

Происшествия

Молодые люди собираются на квартирах, где проводят время с асоциальными горожанами

Albert Matignon. Пробуждение от опиума. 1911
Albert Matignon. Пробуждение от опиума. 1911

Челябинск, 24 апреля 2017, 08:29 — REGNUM  В Челябинске обнаружен и ликвидирован очередной наркопритон, располагавшийся в квартире по улице Гончаренко. Ранее судимый 25-летний гражданин предоставлял свое жилье для сходок наркоманов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По выявленным фактам сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодой человек отправлен под арест. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Отметим, организация притонов в квартирах южноуральцев уже не является исключительным событием. В городах и населенных пунктах Челябинской области выявляются наркопритоны, в которые вовлекаются южноуральцы. Так, в октябре 2016 года в квартире дома, расположенного на улице Новороссийская Ленинского района, полиция обнаружила наркопритон, который организовал 44-летний хозяин помещения. Было зафиксировано наличие шприцов, курительных трубок, ложек с характерным нагаром. В декабре 2016 года полицейские Челябинска выявили очередной наркопритон в квартире дома по улице Ворошилова в Курчатовском районе. У хозяина, 36-летнего челябинца, оперативники нашли и изъяли курительные наркотические вещества. Посетители наркопритона, двое мужчин и две девушки, находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении владельца квартиры было заведено уголовное дело. 7 апреля в квартире дома по улице Пятницкого Металлургического района Челябинска, силовики выявили лабораторию по производству синтетического наркотического средства мефедрон. Наркотик был изъят, а в отношении челябинца возбуждено уголовное дело.

В городах Челябинской области также обнаруживают наркопритоны и нарколаборатории. 19 апреля в Магнитогорске был ликвидирован наркопритон, в котором происходило употребление наркотических веществ. Квартиру для определенных целей предоставлял местный житель, которому, за предоставление помещения грозит наказание по статье 232 УК РФ.

Как правило, в подобных квартирах, правоохранители, помимо наркотических веществ, обнаруживают краденые предметы, — автомобильные аккумуляторы, вещи и прочие ценности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области изъято свыше 1,8 килограмма синтетических наркотиков

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