В Прикамье родители утонувшей девочки попали под уголовное дело

Кунгур, Пермский край, , 08:22 — REGNUM

В городе Кунгуре Пермского края почти сутки искали пропавшую трехлетнюю девочку. Ее тело обнаружено 23 апреля в реке Ирень. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, в отношении родителей пропавшей во время прогулки малолетней девочки возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

По версии следствия, днём 22 апреля 2017 года двое детей в возрасте трех и четырех лет отправились на прогулку в реке Ирень без сопровождения взрослых. Во время игры на мосту одна из девочке поскользнулась и упала в воду. Ее подруга, испугавшись, побежала домой и рассказала родителям о том, что случилось.

К поискам ребенка подключились полицейские, спасатели, волонтеры, представители общественной организации и неравнодушные граждане. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кунгурской городской службой спасения, поиски начались в районе дома № 30 по улице Свердлова, где предположительно могла утонуть девочка. Работу водолазам осложняла практически нулевая видимость из-за мутной воды. Специалисты вели подводный поиск на ощупь. В полдень 23 апреля стоящая на берегу женщина заметила в воде что-то похожее на руку ребенка. В это время неподалеку находились ребята из общества Подводной охоты, они первые и подоспели на место и извлекли тело ребенка на берег.