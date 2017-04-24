Сбой в работе Сбербанка оставил дальневосточников без денег

Хабаровск, , 08:32 — REGNUM

Держатели пластиковых карт VISA-Сбербанк с утра понедельника, 24 апреля, оказались лишены возможности совершать операции со своими картами и остались без наличных денег, передает корреспондент ИА REGNUM.

В свободном порту Ванино утром у банкоматов Сбербанка и в магазинах, принимающих оплату картами, не утихали возмущенные разговоры.

«Мало того, что большая часть банкоматов Сбербанка постоянно не работает, так теперь и снять деньги нельзя!».

«Мне срочно нужно было снять деньги, дать ребенку в школу, на обед, он со школы бежит на тренировку, у меня рабочий день, ребенок останется голодным!».

«А нам говорят, мол, возьмите карту. Зачем вам с этой наличкой ходить! Да уж лучше с наличкой. Хоть голодным не останешься. У нас в микрорайоне вообще Сбербанк все банкоматы демонтировал. А микрорайон старый, много пожилых людей живет, вот они и ковыляют аж в самый центр, чтобы покупки сделать, чтобы деньги снять. Вечно у них все сломано, но вот такого — никогда еще не было!», — возмущались люди.

В некоторых магазинах сердобольные продавцы отпускали продукты под запись, но только тем покупателям, которых знают лично.

Невозможными оказались и операции с помощью Сбербанк-онлайн.

В справочной службе Сбербанка отвечают, что специалисты занимаются проблемой и система заработает в ближайшие часы.

Между тем, аналогичная ситуация наблюдается и в Сахалинской области — проблемы только у держателей карт VISA, с картами других систем никаких эксцессов не возникает.

Сбербанк поспешил сообщить своим клиентам, что действительно были временные ограничения по операциям с картами, но сейчас сбой уже устранен.

«Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства», — ответил Сбербанк клиентам в Twitter.